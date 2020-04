Live: Heeft België het dieptepunt gehad?

Bekijk hier het liveblog van zaterdag 18 april.

In België zijn de afgelopen 24 uur 230 mensen overleden aan de gevolgen van coronabesmetting, duidelijk minder dan een dag eerder. Dat blijkt uit het epidemiologische bulletin dat Sciensano zondag publiceerde. Het totaal aantal sterfgevallen kwam daarmee op 5453.

Volgens Sciensano bezweken 76 mensen in een ziekenhuis en 154 in een verzorgingsinstelling. Bij deze laatste categorie gaat het om vermoedelijke coronaslachtoffers, nog geen 4 procent van deze gevallen is bevestigd.

Het aantal ziekenhuisopnames liep ook terug. Er kwamen 265 nieuwe patiënten bij, 409 werden er ontslagen.

De hoofdpunten:

Buitenland:

Financieel:

Sport:

Entertainment:

Het thuisconcert One World: Together At Home heeft inmiddels miljoenen dollars opgebracht.

Speciale corona-editie van 3FM Serious Request heeft 307.392 euro opgebracht voor het Rode Kruis

Robert de Niro: ’Sfeer in New York is als na 9/11’

Kaarten Oktoberfest München kosten een fortuin

Lady Gaga bedankt Hugo de Jonge in tweet

In de nieuwste corona-update: Rutte heeft een boodschap aan de moslims in ons land, inwoners van Wuhan zijn ’een stap dichter bij de waarheid’, en krijgt het Verenigd Koninkrijk de meeste coronadoden in Europa? Luister de podcast hier.