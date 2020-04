Live: Korea lijkt te winnen van corona; zonder lockdown

Bekijk hier het liveblog van zaterdag 18 april.

Het Koreaanse centrum voor ziektebestrijding en -preventie zei dat er sinds zaterdag 8 nieuwe geïnfecteerden waren. Dat brengt het totale aantal besmettingen in het hele land op 10.661. Er zijn 234 inwoners overleden aan de gevolgen van het longvirus.

De inspanningen die Zuid-Korea doet om het virus binnen de perken te houden lijken te werken. Opmerkelijk genoeg zonder het opleggen van strenge maatregelen zoals een lockdown of het verbieden van reizen binnen het land. In plaats daarvan begonnen de Koreanen met een enorm testcampagne. Op diverse plekken zijn drive-intestcentra en telefooncelachtige kraampjes opgezet waar mensen worden getest. De gezondheidsautoriteiten maken ook gebruik van hightechmiddelen om het virus actief op te sporen via het checken van creditcardtransacties en het volgen van smartphonegebruik van patiënten.

Trump: sommige staten versoepelen virusmaatregelen

Ophef over een mondkapjeswinkel in Amsterdam

Het coronavirus is niet ’man-made’, beklemtoont dr. Fauci nog maar eens

Het thuisconcert One World: Together At Home heeft inmiddels miljoenen dollars opgebracht.

Speciale corona-editie van 3FM Serious Request heeft 307.392 euro opgebracht voor het Rode Kruis

Robert de Niro: ’Sfeer in New York is als na 9/11’

Kaarten Oktoberfest München kosten een fortuin

Lady Gaga bedankt Hugo de Jonge in tweet

In de nieuwste corona-update: Rutte heeft een boodschap aan de moslims in ons land, inwoners van Wuhan zijn ’een stap dichter bij de waarheid’, en krijgt het Verenigd Koninkrijk de meeste coronadoden in Europa? Luister de podcast hier.