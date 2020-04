Live: Meer dan 40.000 doden in VS

Bekijk hier het liveblog van zaterdag 18 april.

Het aantal geregistreerde doden door het coronavirus in Amerika is de 40.000 gepasseerd. Dat blijkt uit cijfers van Worldometer en persbureau Reuters. Het dodental in de VS is daarmee bijna twee keer zo hoog als in Italië, het land dat daarna de meeste doden heeft met ruim 23.000 sterfgevallen. De eerste dode in de VS werd gemeld op 29 februari. Vooral in april zijn veel mensen met Covid-19 overleden.

De VS lijkt de piek van het aantal dagelijkse besmettingen en doden te hebben gehad. In de zwaarst getroffen staten New York en New Jersey neemt dat aantal de afgelopen dagen af.

De hoofdpunten:

Buitenland:

Financieel:

Sport:

Entertainment:

Steenrijke Victoria Beckham profiteert van corona-regeling; Britten furieus

Australiërs boos op Irwin Bindi na huwelijk in coronatijd

Het thuisconcert One World: Together At Home heeft inmiddels miljoenen dollars opgebracht.

Speciale corona-editie van 3FM Serious Request heeft 307.392 euro opgebracht voor het Rode Kruis

Robert de Niro: ’Sfeer in New York is als na 9/11’

Kaarten Oktoberfest München kosten een fortuin

Lady Gaga bedankt Hugo de Jonge in tweet

In de nieuwste corona-update: Rutte heeft een boodschap aan de moslims in ons land, inwoners van Wuhan zijn ’een stap dichter bij de waarheid’, en krijgt het Verenigd Koninkrijk de meeste coronadoden in Europa? Luister de podcast hier.