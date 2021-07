Oproepje: Nederlanders op Cyprus gezocht

Ⓒ AFP

Cyprus wordt geteisterd door enorme bosbranden. Inmiddels zijn minstens vier mensen overleden en honderden geëvacueerd. Ben je op het eiland en kan je iets vertellen over de situatie? Dan komen we graag met je in contact. Mail naar m.van.de.groep@telegraaf.nl en vergeet niet je telefoonnummer achter te laten zodat we je kunnen bereiken.