Man overleeft aanval beer door beest tong af te bijten...

Nikolay Irgit was met vrienden in de bergachtige regio Tuva op zoek naar herten- en elandengeweien, toen hij door een bruine beer werd verrast. Het dier woog ruim een halve ton en was niet onder de indruk van het geschreeuw van de verschrikte, maar ongewapende Irgit.

Irgit slaagde erin het aanvallende dier een stomp op de neus te verkopen, maar werd desondanks onder de voet gelopen. Toen het roofdier zijn kaken om het gezicht van de man sloot, wist die niets beters te bedenken dan een stuk van de tong van de beer af te bijten, schrijven diverse Engelse media op basis van de Siberian Times.

Het geschrokken beest ging er daarop vandoor. De vrienden van Irgit brachten hem op een geïmproviseerde stretcher naar de bewoonde wereld, waar hij van zijn vreselijke verwondingen ligt bij te komen. De klauwen en tanden van de beer hebben gaten uit zijn armen, gezicht, buik en achterhoofd veroorzaakt. Irgit zal waarschijnlijk volledig herstellen.

Financieel zal de geluksvogel er wel slechter van worden. Hij en zijn vrienden krijgen een boete. Ze hadden geen vergunning om geweien uit het gebied mee te nemen en worden ervan verdacht hun buit op de zwarte markt te willen verkopen.