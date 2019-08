Weer opstartproblemen Schiphol: zeker 5 vluchten geannuleerd

Luchtvaartmaatschappij EasyJet moest vrijdagavond vijf vluchten annuleren. „De reizigers kunnen hun vlucht omboeken of hun geld terugkrijgen. We raden overige reizigers aan om de vluchtinformatie goed in de gaten te houden”, zegt een woordvoerder. „We doen er alles aan om het ongemak tot het minimum terug te brengen.” EasyJet biedt reizigers indien nodig een hotelovernachting en maaltijden aan. Luchtvaartmaatschappij KLM meldt dat er door de brandstofstoring 83 vluchten 45 tot 60 minuten vertraagd zijn.

Schiphol zegt vrijdagavond laat dat er geen veldbedden neergezet hoeven worden voor gestrande passagiers. „Reizigers van geannuleerde vluchten zijn naar huis of naar een hotel gegaan. Over de oorzaak tast de luchthaven nog steeds in het duister. „TNO is bezig met een onderzoek”, zegt een woordvoerder.

Schiphol meldt dat de vertraagde vluchten na middernacht kunnen vertrekken. De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft daar toestemming voor gegeven, aldus de luchthaven. De omwonenden van de Kaag- en Aalsmeerbaan zullen dat merken, want deze startbanen zullen gebruikt worden.

Brandmelding

Bronnen op de luchthaven stelden dat er sprake was van een brandmelding. Het KLM-crisisteam kwam bijeen om te kijken wat voor impact en acties er nodig zijn om de vertragingen en problemen rond de storing glad te strijken. De vertraging is ook mede ontstaan omdat er een afhandelingsverbod was in verband met het onweer vrijdagavond, meldt Schiphol.

Het systeem kwam in de loop van de avond weer op gang. Passagiers melden dat de vliegtuigen nu handmatig worden getankt. Een aantal kon al meteen naar de startbaan vertrekken.

Veel reizigers meldden zich bij De Telegraaf met klachten over een vertraging. Bijvoorbeeld Frank, die van Berlijn naar Amsterdam wil vliegen maar naar eigen zeggen al twee uur op de Duitse luchthaven stilstaat. Dat komt volgens hem omdat de vertrekkende vluchten niet kunnen bijtanken op Schiphol. „Er is geen parkeerplaats meer voor inkomende vluchten.”

Onweer

Telegraaf-verslaggever Wilson Boldewijn zat in een vliegtuig op Schiphol. „We staan stil. De captain van ons vliegtuig meldde dat er een brandmelding schijnt te zijn. Maar er wordt momenteel sowieso niet getankt omdat er onweer is.”

Ook vakbonden bekritiseren de luchthaven. „De directie van Schiphol was de afgelopen jaren gericht op winstmaximalisatie. De kosten moesten zo laag mogelijk gehouden worden. Dat heeft zijn weerslag op materieel, mens en gaat ten koste van kwaliteit. Vorig jaar trok een aannemer de stroom eruit. Nu is het voor de tweede keer mis met de brandstoftoevoer. Alles hangt met elkaar samen”, zegt campagneleider Joost van Doesburg van FNV Schiphol. AFS staat echter los van Schiphol. De aandeelhouders zijn KLM en een zestal oliemaatschappijen. „We weten niet wat voor druk er op dit bedrijf ligt om de kosten laag te houden. Dit is de tweede storing in korte tijd, dat zou niet moeten mogen”, aldus Van Doesburg.

Transavia

Vakantievliegers Transavia en Tui melden dat ze geen problemen hebben ondervonden van de storing. Hun vliegtuigen waren vrijdagavond al binnen. „We gaan er vanuit dat we zaterdagmorgen vroeg gewoon op tijd kunnen vertrekken”, zegt een woordvoerder van Transavia.

Twee weken geleden was er sprake van een grote storing in het voedingssysteem. AFS sloot vorige week sabotage uit tegen De Telegraaf. Het bedrijf wilde toen niet ingaan op de vraag of ten tijde van de storing een onderhoudsbedrijf aan het werk was aan het systeem. TNO doet onderzoek naar de oorzaak van de storing. Aircraft Fuel Systems wacht de resultaten van dit onderzoek af, net als Schiphol.

Op de borden in de hal zijn de vertragingen actueel te volgen. Ⓒ Michel van Bergen

Achtervang

Het systeem van AFS voorziet volgens oud-directeur Klaas Winters in vier back-upsystemen, waarvan twee handmatig. Dat betekent dat de pompen wel bediend kunnen worden, als er onverhoopt geen stroom is.

Luchtverkeersleiding Nederland meldde dat er bij hen geen problemen waren. Aan Eurocontrol werd gemeld dat Schiphol tijdelijk minder verkeer kon afhandelen, waardoor vertrekkende toestellen elders moesten blijven staan. Vliegtuigen die onderweg waren naar Nederland konden nog landen. Voor sommige Nederlanders die terug willen vliegen, levert dat uren vertraging op. In de tiplijn van De Telegraaf meldt Mark dat zijn vlucht vanuit Girona minimaal drie uur vertraagd is. „We krijgen voedselbonnen maar alle winkels zijn hier dicht... lekker geregeld!”

In kringen rond het geplaagde Aircraft Fuel Supply (AFS), dat kampte met kortsluiting in het brandmeldingssysteem, wordt gesteld dat Schiphol heeft gefaald om meer aan risicospreiding te doen met zulke vitale infrastructuur als pijpleidingen voor kerosinetoevoer, waarvan het beheer nu in één hand is.

De eerdere storing leidde tot honderden geschrapte vluchten en tientallen miljoenen schade. Tienduizenden reizigers, onder wie veel toeristen, waren dagen gestrand.

Bent u gedupeerd door de storing? Mail dan uw naam en telefoonnummer naar n.kalkman@telegraaf.nl of stuur een bericht naar onze Whatsapp-tiplijn.