Weer problemen met brandstof Schiphol

Schiphol bevestigt vrijdagavond dat er sprake is van een brandstofstoring. De gevolgen voor de operatie zijn momenteel nog niet duidelijk, aldus een woordvoerder. Een zegsman namens brandstofleverancier AFS zegt nog niet te weten wat er aan de hand is. Bronnen op de luchthaven stellen dat er sprake is van een brandmelding.

Verschillende reizigers meldden zich bij De Telegraaf met klachten over een vertraging. Bijvoorbeeld Frank, die van Berlijn naar Amsterdam wil vliegen maar naar eigen zeggen al twee uur op de Duitse luchthaven stilstaat. Dat komt volgens hem omdat de vertrekkende vluchten niet kunnen bijtanken op Schiphol. „Er is geen parkeerplaats meer voor inkomende vluchten.”

Onweer

Ook Telegraaf-verslaggever Wilson Boldewijn zit in een vliegtuig op Schiphol. „We staan stil. De captain van ons vliegtuig meldde dat er een brandmelding schijnt te zijn. Maar er wordt momenteel sowieso niet getankt omdat er onweer is.”

24 juli kwam de luchthaven ook al stil te liggen door een storing in de toevoer van de brandstof voor vliegtuigen.

