Dierenambulance krijgt melding over rode rattenslang in Vrolikstraat Amsterdam

Het is niet duidelijk waar het reptiel vandaan komt. „Een voorbijganger had een plastic doos over de slang gezet met een briefje met de tekst: voor de dierenambulance erop”, vertelt Daphne Schippers van de dierenambulance aan AT5.

Houdini

De slang kon niet direct naar de reptielenopvang, dus verbleef het dier een nachtje bij de dierenambulance. De volgende ochtend was de slang opnieuw verdwenen. „Gelukkig was hij nog in de dierenkamer. Maar het is een echte Houdini dus!”

De slang is niet giftig voor mensen.