Flexibiliseren: niet alles is een zekerheid

Deze ontwikkeling is natuurlijk alleen maar positief te noemen, al was het alleen maar omdat mensen er best aan mogen wennen dat niet alles een zekerheid is.

FLEXWERKEN

Daarom zijn vaste banen uit de gratie en groeit het aantal flexwerkers. Wie langere tijd geflext heeft, kan wel in de buurt komen van een vast contract, maar voor het zover komt, zal hij gewoon worden ontslagen. Dit fenomeen dient ook als positief te worden gezien omdat het voorkomt dat mensen zouden wennen aan allerlei gemakken en verworvenheden.

De bedoeling is nu juist dat de mens zich, elke dag opnieuw, realiseert dat niets vanzelfsprekend is en al helemaal niet dat zijn talenten ook voor de dag van morgen zullen worden gewaardeerd. Dit gegeven betekent ook dat de moderne mens zichzelf als flexibel in de markt moet zetten: de afgestudeerde student in de filosofie moet ook als horecamedewerker inzetbaar zijn zoals de horecamedewerker ook moet kunnen filosoferen over de invulling van het dagmenu.

