Derde verdachte schietpartij Marbella later achter tralies gezet

De 32-jarige Ier, die na de twee Nederlanders van 26 en 32 jaar als derde verdachte werd opgepakt in verband met het steek- en schietincident in de beachclub Opium in Marbella afgelopen zondagnacht, wordt door de rechtbank in Marbella achter tralies gezet, zodra hij het ziekenhuis verlaat waar hij nu nog ligt met verwondingen van kogels in zijn borst.