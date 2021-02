18 jaar cel en tbs voor kerstmoord op Chantal

Voor de rechtbank staat vast dat Willem V. in de nacht van 24 op 25 december 2019 de 27-jarige Chantal de Vries uit Almelo „opzettelijk en op gruwelijke wijze” om het leven heeft gebracht. Op camerabeelden was te zien hoe V. het slachtoffer zo’n zeven minuten lang heeft gevolgd toen zij tegen 02.00 uur van haar werk in een grand café naar haar auto op een parkeerplaats liep. Aan het slot van de beelden was een angstkreet van het slachtoffer te horen. Ze bleek met zeven messteken in hals en borst te zijn gedood. Nog geen half uur later werd V. op straat gearresteerd, zijn kleding zat onder het bloed. V. en het slachtoffer kenden elkaar niet. „Hij koos een volledig willekeurig slachtoffer uit om te vermoorden. Chantal was op de verkeerde tijd op de verkeerde plek”, aldus de rechtbank.

Hoewel V. diverse malen een bekentenis heeft afgelegd, kon hij zich naar eigen zeggen nauwelijks iets herinneren van wat er gebeurd was. Deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) betwijfelen of zijn geheugenverlies echt is en ook de rechters vinden dat „ongeloofwaardig.” De rechtbank vindt ook dat V. „ruimschoots gelegenheid heeft gehad om te beseffen wat voor gevolgen zijn handelingen konden hebben”, onder meer tijdens het openen van het mes waarbij hij beide handen moest gebruiken.

De vraag wat V. bezielde bleef tijdens het proces onbeantwoord. Aan het onderzoek op het PBC werkte hij nauwelijks mee, pijnlijke vragen ging hij uit de weg. Zelf verklaarde hij dat hij aan stoornissen en depressies leed, waarvoor hij behandeld wilde worden. Volgens deskundigen was wel sprake van psychische aandoeningen zoals een neurobiologische ontwikkelingsstoornis, maar was er geen een zo sterk aanwezig dat deze hem tot moord had kunnen aanzetten.

V. moet van de rechters ook zo’n 100.000 euro aan de nabestaanden betalen voor het leed dat hij hen heeft aangedaan.