Ouders Maddie gingen door een hel

Gerry en Kate McCann gaan al dertien jaar door een hel. Ⓒ Foto EPA

LONDEN - Met de aanhouding van een nieuwe, Duitse verdachte in de zaak van Madeleine McCann, de Britse peuter die in 2007 verdween uit een vakantieappartement in Portugal, zijn de schijnwerpers weer gericht op de ouders die al 13 jaar heilig geloven dat hun dochter ontvoerd is en nog leeft.