’Corona sprong mogelijk van nerts op mens in Nederland’

Enkele weken bleek op in elk geval twee nertsenhouderijen in Brabant dat de dieren ook besmet waren met het virus. Toen ging Schouten er nog van uit dat het om een besmetting van mens op dier ging. Maar na onderzoek van onder meer het RIVM blijkt dat het tegenovergestelde mogelijk het geval is.

Het zou om één medewerker gaan die door de nertsen besmet is. „Tot nu toe werd aangenomen dat dieren de infectie van mensen kregen”, schrijft de minister aan de Tweede Kamer. „De waarneming dat het aannemelijk is dat een nerts een mens heeft besmet is nieuw, maar niet onverwacht.”

Grootschalig onderzoek

De nertsen blijken het coronavirus overigens zonder symptomen te kunnen doormaken. Medewerkers van houderijen kregen daarom al eerder het advies om met persoonlijke beschermingsmiddelen te werken, maar deze besmette medewerker liep het virus al voor dat advies op.

Volgens het RIVM is de kans dat mensen buiten de stal ook besmet kunnen worden door de dieren ’verwaarloosbaar’. Maar Schouten neemt wel een aantal maatregelen. Zo worden alle nertsenbedrijven in Nederland nu onderzocht op de aanwezigheid van het virus. Deelname daaraan was vrijwillig, maar wordt nu verplicht. Schouten laat ook onderzoek doen naar het verloop van het virus op de bedrijven.

Bezoek

Besmette bedrijven moeten daarnaast een bezoekverbod in de stal gaan instellen, dat geldt niet voor de boerderij op het erf. Daarnaast laat de minister onderzoek doen naar de rol van boerderijkatten bij de verspreiding van het virus. Bij een besmetting moeten die katten ook op het terrein van het bedrijf blijven.