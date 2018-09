Google jaagt uitzenders stuipen op het lijf

Volgens Google-ceo Sundar Pichai doorzoekt Google for Jobs automatisch een groot aantal populaire vacaturesites, waaronder LinkedIn, Monster, Facebook en het hier wat minder bekende CareerBuilder. De functionaliteit moet „in de komende weken” worden gelanceerd.

En dat is tegen het zere been van met name Randstad. Dat bedrijf kocht vorig jaar Monster voor meer dan $400 miljoen, met name vanwege de data die de Amerikanen hebben en als bijdrage aan de eigen digitale strategie. Die vlieger lijkt nu, na Googles aankondiging, een stuk minder hoog te komen of zelfs helemaal niet meer op te gaan.

Adecco en Randstad halen allebei bovendien ongeveer een vijfde van hun omzet uit Noord-Amerika, de markt waar Google for Jobs mogelijk de meeste veranderingen teweeg zal brengen.

Randstad was even voor de middag de sterkste daler op het Damrak, met -2,2%. Op de Zwitserse beurs ging Adecco 1,6% onderuit. De wereldwijde nummer drie, Manpower, stond gisteren bij de Amerikaanse slotbel 0,8% in de plus.