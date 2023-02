Timmermans: CO2-uitstoot nieuwe bus en truck moet in 20 jaar naar bijna nul

Als het aan de PvdA-prominent ligt mogen nieuwe stadsbussen al vanaf 2030 niets meer uitstoten. De emissienormen voor ander zwaar transport, waaronder touringcars en trucks, worden de komende jaren stapsgewijs strenger.

Timmermans stelt voor dat de CO2-uitstoot van nieuwe zware voertuigen vanaf 2030 met minimaal 45 procent omlaag moet ten opzichte van 2019. Vijf jaar later wil hij een versnelling hoger schakelen door het percentage te verhogen naar 65 procent en vanaf 2040 moet het zelfs 90 procent minder zijn. Op de vraag of er wel voldoende energie is voor al die nieuwe waterstof-trucks en elektrische bussen is Timmermans optimistisch. „Het is een enorme uitdaging”, zegt hij. „Maar het gaat lukken. We weten ook nog niet welke nieuwe technieken er gaan komen. Een paar jaar geleden dacht de industrie dat het ook niet mogelijk was om elektrische vrachtwagens te bouwen en nu zijn ze er.”

Risico’s

Zoals verwacht komt Brussel niet met een volledige ban op verbrandingsmotoren. Experts waarschuwen al langer voor de gevolgen van een te radicaal verbod: sommige speciale zware voertuigen kunnen voorlopig nog niet af van fossiele brandstoffen. Verder is het nog maar de vraag of de techniek in 2040 al ver genoeg is om met een zwaarbeladen elektrische of waterstoftruck een hoge berg op te rijden.

Verder komt er een uitzondering voor kleine truckfabrikanten, brandweerwagens, legermaterieel en andere overheidsdiensten.

Ⓒ ANP/HH

Er kleven wel meer risico’s aan het groene enthousiasme. CDA-Europarlementariër Tom Berendsen vreest voor een invasie van goedkope Chinese stadsbussen. De christendemocraat pleit voor strengere regels om te voorkomen dat Nederlandse provincies bij aanbestedingen elektrische bussen uit Nederland en de rest van Europa links laten liggen. „De emissienormen aanscherpen zonder duidelijk Europees industriebeleid is vooral goed voor Chinese bussenbouwers die met enorme staatssteun goedkoop kunnen leveren”, waarschuwt de politicus. „We moeten dus tegelijkertijd kiezen voor het stimuleren van de productie van schonere bussen en vrachtwagens in Europa.”

De lidstaten en het Europees Parlement moeten zich nog buigen over de plannen van Timmermans.

Auto’s

Ondertussen heeft het Europees Parlement dinsdag definitief ingestemd met strenge groene eisen voor gewone auto’s en bestelbusjes. Vanaf 2035 moet de uitstoot van nieuwe exemplaren naar nul. In de praktijk luidt de EU hiermee het einde van de verbrandingsmotor in. Veel christendemocraten hebben dinsdag tegen de Brusselse eis gestemd.

Vanuit experts klinkt de vraag of er wel voldoende kritieke grondstoffen zijn voor de productie van elektrische auto’s. Nederland was juist aan het klimaatdrammen voor een ban in 2030.