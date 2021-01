Geboortegolf in ziekenhuis Tiel: ’Sinds december draaien we overuren’

Vrolijke drukte in het Rivierenland Ziekenhuis in Tiel. Ⓒ VidiPhoto

Tiel - Er is sprake van een geboortegolf in het ziekenhuis van Tiel. Werden er vorig jaar in de eerste drie weken van januari nog 71 baby’s geboren. Een kleine tien maanden na de eerste lockdown zijn dat er al 89. „Zo leidt de lockdown ook nog tot positieve dingen!”