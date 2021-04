Politie Dubai arresteert gezochte crimineel Tommy van der S.

Hij wordt, als zijn identiteit definitief is bevestigd, ondanks het ontbreken van een een uitleveringsverdrag waarschijnlijk uitgezet naar Nederland omdat Van der S. reisde met een vals Iers paspoort.

Van der S. staat al geruime tijd op de nationale opsporingslijst en werd ook gezocht door Interpol. Politie en OM willen hem achter de tralies omdat hij een straf van negen jaar moet uitzitten wegens drugshandel, witwassen en mishandeling.

Zuid-Spanje

De recherche vermoedde lange tijd dat Van der S. zich in zuid-Spanje schuilhield, maar hij lijkt de laatste tijd in Dubai woonachtig te zijn geweest. Daar is hij op het vliegveld door de politie gearresteerd. Hij bleek in bezit van valse identiteitspapieren, namelijk een vals Iers paspoort . Een Engelsman, die in zijn gezelschap was, is ook opgepakt. Het zou gaan om ene Mandy.

Een woordvoerder van het landelijk parket zei donderdagmiddag nog niet van de aanhouding op de hoogte te zijn. Andere bronnen bevestigen echter de arrestatie. Een liaison officier van de Nederlandse politie in Dubai doet ter plaatse onderzoek en staat in contact met justitie in de Verenigde Arabische Emiraten.

Ridouan Taghi

Dubai jaagt sinds anderhalf jaar fanatieker op internationaal gezochte criminelen die zich er schuil houden. Ridouan Taghi kon er langere tijd in luxe leven, totdat Marokko, Nederland en de VS bij de autoriteiten aandrongen op zijn aanhouding.

Het door Italië gezochte maffiakopstuk Rafaelle Imperiale woont al jaren in Dubai en ook de wegens faillissementsfraude gezochte Roger Lips houdt zich er al jaren schuil.