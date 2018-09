OM eist 2 jaar cel voor treinverkrachter meisje (12)

Het Openbaar Ministerie heeft de man dinsdagochtend vroeg al laten ophalen en opgesloten in afwachting van de rechtszaak. Tijdens twee eerdere zittingen kwam verdachte Adam V. B. niet opdagen. De eerste keer in januari omdat hij geen geld had voor een treinkaartje. De tweede keer omdat het bevel medebrenging dat de rechtbank in Zwolle uitvaardigde niet op de juiste plek bij de politie aankwam.

Het OM heeft met deze stap willen voorkomen dat voor de derde keer de rechters, officier van justitie en het slachtoffer vergeefs de gang naar de rechtbank moeten maken. Volgens zijn advocaat Herman Ligtenberg zou zijn cliënt hoe dan ook zijn gekomen. ,,Ik heb daar met hem en met zijn stiefvader sluitende afspraken over gemaakt.”

Meisje naar Zwolle gelokt

V. B. lokte via social media het toen 12-jarige meisje samen met een vriendje naar Zwolle. Na aankomst van de twee vroeg hij het vriendje verderop te gaan staan en liep met haar naar het perron. Vlak voor de trein vertrok, duwde hij haar de trein in. In de wc-ruimte misbruikte hij haar, aldus de officier. Het meisje stapte uiteindelijk in Nijmegen weer uit en vroeg via een beveiliger om hulp.

De verdachte was toen de trein al uit. Volgens de officier van justitie lokte de man het meisje naar Zwolle met verhalen over makkelijk geld verdienen. ,,Ze had niet door dat hij alleen voor seks wilde afspreken.''

'Geen verkrachting'

Volgens V. B. was er geen sprake van verkrachting in de trein. Het vriendje met wie het meisje naar Zwolle reisde, zou tegen de politie hebben verklaard dat ze liegt. ,,Hij werd hierover door de politie doorgezaagd maar bleef overtuigend bij zijn verhaal'', aldus de advocaat van de verdachte.

Via Adams telefoon kwam de politie uit bij een mogelijk tweede slachtoffer. Op het apparaat stonden pornografische afbeeldingen het meisje van veertien dat in 2015 in Brielle enige tijd was vermist. Adam zei dat hij van beide meisjes niet wist dat ze minderjarig waren. ,,Ik val op oudere vrouwen.''

Vonnis is over twee weken.

Verslaggeefster Saskia Belleman twitterde over de zaak.