Zuid-Korea lost waarschuwingsschoten tegen Noord-Koreaans schip dat zeegrens oversteekt

Het Noord-Koreaanse patrouileschip stak zaterdag nabij het Zuid-Koreaanse eiland Baekryeong de zogenaamde Northern Limit Line (NLL) over. Een Zuid-Koreaanse speedboot stuurde waarschuwingen, loste enkele waarschuwingschoten en dreef het schip onmiddellijk terug, zo deelde de generale staf in Seoel zondag mee in een mededeling.

De NLL wordt door Noord-Korea niet erkend. De VN hadden die maritieme grens na de Koreaanse oorlog (1950-1953) vastgelegd om vijandelijkheden tussen beide landen te verhinderen. De grens vormde al meermaals het decor voor schermutselingen. Zuid-Korea en Noord-Korea zijn technisch gezien nog steeds in oorlog, die eindigde zonder vredesverdrag.

Raket

Vorig jaar landde een Noord-Koreaanse raket voor het eerst sinds het einde van de oorlog ten zuiden van de zeegrens, nabij de territoriale wateren van Zuid-Korea. Als reactie lanceerde Seoel toen drie raketten, schortte luchtverbindingen op en vroeg de bewoners van de eilanden in de regio om de bunkers op te zoeken.

Het nieuwe incident speelt zich af tegen de achtergrond van oplopende spanningen op het Koreaanse schiereiland. De voorbije maanden stapelde Noord-Korea de raketproeven op. Het land verklaarde ook dat zijn status als kernmacht „onomkeerbaar” is en sloot de deur voor onderhandelingen over ontwapening. Zuid-Korea versterkte op zijn beurt de militaire samenwerking met de Verenigde Staten.