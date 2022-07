Taakstraffen voor twee mannen om hanengevechten

De straf is ongeveer gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De taakstraf van De M. valt wat hoger uit. Hij is ook veroordeeld voor het in bezit hebben van 1,5 kilo hasj. Beide mannen kregen ook een verbod op het houden van kippen en hanen.

De rechter zei „dat de hanen pijn hebben geleden” bij de gevechten in de rommelige verzameling schuurtjes op een perceel in Bodegaven, maar achtte niet bewezen dat de mannen de gevechten „breder hebben georganiseerd.”

Al in 2017 kreeg de politie een melding over hanengevechten. Op het terrein werden stiekem camera’s opgehangen en de telefoons van de mannen werden getapt. S. en De M. werden later bij een inval in 2018 aangehouden. Bij de inval vonden agenten een ’arena’, een ronde kooi waarin de dieren werden getraind. Verder stond in het weiland een vat met daarin dode, half verbrande hanen die waarschijnlijk de ’training’ niet hadden overleefd. Ook vond de politie een kist met bokshandschoentjes en chirurgische mesjes.

De mannen, die niet bij de uitspraak aanwezig waren, zeiden eerder dat de zaak enorm is opgeblazen. Volgens hen was het een hobby „die uit de hand is gelopen.” Het begon volgens hen met het houden van enkele kippen in hokken en met de hanen wilden ze naar tentoonstellingen. Ze kwamen echter „met anderen in contact waardoor het anders is gelopen dan we gepland hadden.”