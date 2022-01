Dronken bestuurder Ossendrecht rijdt kinderen ziekenhuis in

De aanrijdingen gebeurden rond 17.00 uur in de Brabantse plaats. De beschonken bestuurder reed eerst op de Putseweg (N289). Daar raakte hij bij een wegversmalling een tegenligger, waarbij de autospiegel van de tegenligger afbrak. Even verderop, in de buurt van de Pannenhoef, botste de verdachte op een stilstaande auto voor hem. Door de klap kwam de auto op de andere rijstrook terecht, waar een andere auto uit moest wijken en op zijn zijkant terechtkwam.

De drie minderjarige meisjes zaten in de stilstaande auto. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht, aldus de politie. De baby, die in de auto zat die op zijn kant terecht kwam, is voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

De 42-jarige bestuurder, zonder woon- en verblijfplaats, wilde na het ongeluk alsnog wegrijden, maar de politie hield hem aan. Uit een blaastest bleek dat hij ruim zes keer zoveel had gedronken dan toegestaan, 1420 Ugl (microgram per liter). In het verkeer is 220 Ugl het maximum. Ook had hij geen geldig rijbewijs bij zich. De verdachte zit vast voor onderzoek.