Laagste aantal coronapatiënten op ic’s sinds eind november, ook besmettingen iets gedaald

In de ziekenhuizen liggen nu in totaal 1997 coronapatiënten, veertien meer dan zondag. Het is nu wel de derde dag op rij dat er minder dan 2000 mensen zijn opgenomen. Op de verpleegafdelingen nam het aantal Covidpatiënten afgelopen etmaal toe met 22 tot 1464.

In de afgelopen 24 uur zijn er 28 nieuwe patiënten met corona opgenomen op de ic’s. Op de verpleegafdelingen werden 126 nieuwe Covidpatiënten binnengebracht.

Nieuwe coronagevallen verder afgenomen

Het aantal coronabesmettingen is afgelopen etmaal verder afgenomen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg tussen zondagochtend en maandagochtend 11.495 meldingen van positieve tests. Zondag waren dit er nog 11.939 en zaterdag 12.601.

Daarmee is het gemiddelde aantal nieuwe coronagevallen per dag verder afgenomen. Afgelopen zeven dagen maakte het RIVM melding van gemiddeld 12.096 nieuwe positieve testuitslagen per dag. Dit gemiddelde daalt al weken. Precies een week geleden, op maandag, stond het gemiddelde nog op 14.018 positieve testuitslagen per dag.

Verreweg de meeste positieve testuitslagen kwamen afgelopen etmaal uit Amsterdam, namelijk 629. Daar heeft momenteel de virusvariant omikron, die besmettelijker lijkt, de overhand. In Rotterdam ging het om 500 nieuwe besmettingen en in Den Haag kregen 359 mensen een positieve testuitslag. Ook in Utrecht (339) en Almere (213) kwamen relatief veel nieuwe besmettingen aan het licht.

Het RIVM meldt maandag 12 nieuwe sterfgevallen. Dat betekent niet dat al deze mensen daadwerkelijk afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt soms even voor een overlijden door Covid-19 aan het RIVM is doorgegeven. Zondag registreerde het instituut 11 mensen die aan de gevolgen van een coronabesmetting zijn overleden.

Het LCPS wijst erop dat de bezetting van coronapatiënten op de ic’s en verpleegafdelingen afgelopen week is gedaald. „Ook de instroom van Covidpatiënten is aan het dalen. We volgen de impact van de omikronvariant op de besmettingscijfers nauwgezet. De effecten hiervan op de ziekenhuiscijfers zijn nog onduidelijk, maar de verwachting is dat de instroom van nieuwe patiënten in januari hierdoor weer zal stijgen”, stelt de ziekenhuisorganisatie in een toelichting.

Om de druk op de ziekenhuizen zoveel mogelijk te spreiden kunnen coronapatiënten over verschillende regio’s worden verdeeld. Ook werden er afgelopen tijd om die reden patiënten naar ziekenhuizen in Duitsland gebracht. Zondag werden twee mensen naar een andere regio in Nederland verplaatst. In de Duitse ziekenhuizen liggen momenteel nog zeventien Nederlandse coronapatiënten.