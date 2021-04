LIVE | Demonstratie op Museumplein rustig verlopen

Britse proef met ’coronapaspoort’ begint deze maand

18.55 - Geen politiegeweld bij demo Museumplein

De demonstratie op het Museumplein in Amsterdam is zondagmiddag rustig verlopen. Er waren naar schatting 250 tot 350 personen aanwezig, stelt de gemeente.

„Er was goed contact tussen de aanwezige mensen en de politie. Veel mensen hielden het grootste gedeelte van de tijd voldoende afstand”, aldus de gemeente, die zegt tevreden te zijn over het verloop.

De afgelopen weken werd op zondagen geregeld gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen, waarbij het vaak uit de hand liep. Bij een betoging vorige week zondag waren ongeveer duizend mensen en werden ruim 330 betogers aangehouden. Ruim 300 mensen kregen toen ook een gebiedsverbod, hetgeen betekent dat ze van 3 april tot en met 6 juni niet op het Museumplein mogen komen.

De gemeente had deze zondag van tevoren ook geen aanwijzingen dat er grote groepen naar het plein zouden komen. Hierdoor was er ook geen aanleiding om het plein aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied.

18. 51 Duitse minister: straks alleen winkelen na vaccin

De Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn stelt zijn landgenoten die zich hebben laten vaccineren tegen Covid-19 meer vrijheden in het vooruitzicht. In een interview van de zondageditie van Bild zegt Spahn dat Duitsers die volledig zijn ingeënt stapsgewijs meer mogelijkheden moeten kunnen krijgen om bijvoorbeeld te winkelen en naar de kapper te gaan.

Mensen die beide prikken hebben gehad met een van de beschikbare vaccins - met het binnenkort leverbare middel van de Nederlandse farmaceut Janssen is één dosis voldoende - hoeven ook niet meer in quarantaine als ze in contact zijn geweest met geïnfecteerde personen. Dat is het standpunt van Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, gebaseerd op tests.

Spahn zegt in de populaire krant dat meer vrijheid voor gevaccineerden belangrijk is voor de detailhandel en de geleidelijke hervatting van het publieke leven. Hij benadrukte echter dat het bedwingen van de derde infectiegolf, die strengere maatregelen nodig maakte, de hoogste prioriteit heeft.

Spahns grote zorg is momenteel de toename van het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis belandt. Van hen liggen er nu 4051 op de intensive care. Tijdens de piek van de tweede golf begin dit jaar waren dat er ruim 5500. Een strikte lockdown en in hoog tempo vaccineren kunnen volgens experts de druk op de gezondheidszorg verminderen en voorkomen dat het record uit januari verbroken wordt.

18.34 - Fotograaf belaagd

Een nieuwsfotograaf van de Twentse krant Tubantia is vrijdagmiddag bij een GGD-locatie in Enschede belaagd door beveiligers. Dat zegt fotograaf Cees Elzenga zondag in de krant. Volgens de man eisten de beveiligers dat hij de foto’s zou verwijderen. Toen hij dat niet deed, probeerden de beveiligers hem tegen de grond te werken. De fotograaf overweegt aangifte te doen. „Hier was geen enkele aanleiding toe”, zegt hij in de krant.

Ⓒ Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto

Elzenga, met zijn perskaart om de nek en TC Tubantia-mondkapje op, zegt dat hij binnen geen foto’s mocht maken. Hij maakte daarom een foto van de lege parkeerplaats. De beveiligers spraken hem daarna aan en eisten dat hij zijn foto’s verwijderde. Hij weigerde dit, waarna ze de politie belden. Volgens Elzenga werd hij tijdens het wachten op de agenten door een van de beveiligers vastgepakt. Toen de politie arriveerde, sommeerden zij de beveiligers om Elzenga los te laten, zegt hij.

De GGD Twente laat weten de situatie te betreuren en heeft telefonisch excuses aangeboden. De fotograaf heeft een melding gemaakt bij Persveilig, een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, het Genootschap van Hoofdredacteuren, de politie en het Openbaar Ministerie dat als doel heeft de positie van journalisten te versterken tegen geweld en agressie.

17.41 - Nederlandse artsen en verpleegkundigen vertrekken naar Curaçao

Twintig Nederlandse verpleegkundigen en artsen vertrekken dit paasweekeinde naar Curaçao, om de ziekenhuizen te ondersteunen en de lokale GGD te helpen sneller te prikken. Vrijdag kwamen hiervoor vanuit Nederland 30.000 vaccins aan op Curaçao en Aruba.

Het gaat dit weekeinde om zestien verpleegkundigen en vier artsen, van wie er twee specifiek voor de GGD werken. Zij zullen helpen met het vaccineren, meldt het ministerie van Volksgezondheid.

In de komende dagen gaan nog zeven artsen en twee verpleegkundigen naar het eiland, waar het dagelijkse aantal besmettingen erg hoog ligt. Ook komen er veel mensen met corona in het ziekenhuis terecht. Curaçao kampt met relatief het grootste aantal besmettingen ter wereld. Daarom staat Nederland het land ook bij met medische apparatuur, zoals beademingsapparaten.

„Het is nogal wat om zo snel de knoop door te hakken om je leven in Nederland te pauzeren en mensen op Curaçao te gaan helpen in moeilijke omstandigheden”, zegt staatssecretaris Paul Blokhuis. Hij prijst het personeel dat bereid is dit „intensieve werk” te doen. „Het voelt voor mij als een daad van naastenliefde dat zoveel verplegers en artsen dat doen tijdens deze paasdagen.”

De komende tijd komen ook uit de Verenigde Staten nog artsen en verpleegkundigen over, onder anderen ic-verplegers.

13.45 - Duitsers weggestuurd bij outletcentrum Roermond, snappen Nederlandse regels niet

Designer Outlet Roermond, het naar eigen zeggen grootste outletcentrum van Europa, heeft op eerste paasdag enkele winkelende Duitsers moeten wegsturen die zonder afspraak voor de deur stonden. Ook komen er veel telefoontjes en e-mails binnen van mensen die dit paasweekend willen komen winkelen, zo laat het outletcentrum weten.

Bezoekers voor de Designer Outlet Roermond in de rij voor een winkel (archiefbeeld, mei 2020). Ⓒ ANP / HH

Het winkelcentrum is op feestdagen ook populair bij de oosterburen, maar die hebben net wat andere coronamaatregelen voor winkelen dan Nederland. In Nederland geldt winkelen op afspraak. Daarvoor moet je minstens vier uur van tevoren een afspraak gemaakt hebben en geldt een maximumaantal bezoekers, afhankelijk van de grootte van de winkel. In Duitsland kun je ter plekke reserveren, aldus het outletcentrum. Ook vragen sommige Duitsers of ze ook mogen komen winkelen als ze een sneltest met een negatief coronaresultaat kunnen laten zien, maar dat mag ook niet in Nederland.

Niet alle 185 winkels in het outletcentrum zijn dit paasweekend open, maar de geopende winkels zijn waarschijnlijk wel volgeboekt, vermoedt het outletcentrum. Niet bekend is hoeveel mensen er precies komen winkelen dit weekend.

05.00 - Braziliaanse rechter staat kerkdiensten toe tijdens Pasen

Ondanks dat Brazilië zwaar getroffen is door het coronavirus, heeft een rechter bij het Hooggerechtshof de weg vrijgemaakt voor kerkdiensten tijdens Pasen. Hij vaardigde een bevel uit dat deelstaten en gemeenten religieuze vieringen niet volledig kunnen verbieden vanwege de coronapandemie. Eerder opgelegde verboden zijn teruggedraaid, meldden Braziliaanse media.

Wel gelden beperkingen. Zo mogen de gebedshuizen maar een kwart van het maximale aantal bezoekers ontvangen, zijn mondkapjes verplicht en moet er voldoende afstand worden gehouden.

Een vrouw wordt gevaccineerd in Rio de Janeiro. Ⓒ AFP

De vereniging van evangelische advocaten had een rechtszaak aangespannen omdat de eerder opgelegde verboden op kerkdiensten in strijd zouden zijn met het recht op godsdienstvrijheid en de scheiding van kerk en staat. Zeker in moeilijke tijden zoals nu is troost door religieuze activiteiten onontbeerlijk, zo vond de rechter.

Brazilië heeft zowel het één na hoogste aantal coronabesmettingen ter wereld als het één na hoogste dodental na de Verenigde Staten. Nergens anders vallen er nu dagelijks meer coronadoden dan in het Zuid-Amerikaanse land. Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn meer dan 330.000 Brazilianen aan het longvirus gestorven. Afgelopen woensdag registreerde het land nog een recordaantal van 3869 sterfgevallen binnen een etmaal.