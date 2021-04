LIVE | Duitsers weggestuurd bij outletcentrum Roermond, snappen Nederlandse regels niet

Britse proef met ’coronapaspoort’ begint deze maand

Negatieve coronatest vanaf dinsdag vereist bij reis van Nederland naar Duitsland

Designer Outlet Roermond, het naar eigen zeggen grootste outletcentrum van Europa, heeft op eerste paasdag enkele winkelende Duitsers moeten wegsturen die zonder afspraak voor de deur stonden. Ook komen er veel telefoontjes en e-mails binnen van mensen die dit paasweekend willen komen winkelen, zo laat het outletcentrum weten.

Het winkelcentrum is op feestdagen ook populair bij de oosterburen, maar die hebben net wat andere coronamaatregelen voor winkelen dan Nederland. In Nederland geldt winkelen op afspraak. Daarvoor moet je minstens vier uur van tevoren een afspraak gemaakt hebben en geldt een maximumaantal bezoekers, afhankelijk van de grootte van de winkel. In Duitsland kun je ter plekke reserveren, aldus het outletcentrum. Ook vragen sommige Duitsers of ze ook mogen komen winkelen als ze een sneltest met een negatief coronaresultaat kunnen laten zien, maar dat mag ook niet in Nederland.

Niet alle 185 winkels in het outletcentrum zijn dit paasweekend open, maar de geopende winkels zijn waarschijnlijk wel volgeboekt, vermoedt het outletcentrum. Niet bekend is hoeveel mensen er precies komen winkelen dit weekend.

05.00 - Braziliaanse rechter staat kerkdiensten toe tijdens Pasen

Ondanks dat Brazilië zwaar getroffen is door het coronavirus, heeft een rechter bij het Hooggerechtshof de weg vrijgemaakt voor kerkdiensten tijdens Pasen. Hij vaardigde een bevel uit dat deelstaten en gemeenten religieuze vieringen niet volledig kunnen verbieden vanwege de coronapandemie. Eerder opgelegde verboden zijn teruggedraaid, meldden Braziliaanse media.

Wel gelden beperkingen. Zo mogen de gebedshuizen maar een kwart van het maximale aantal bezoekers ontvangen, zijn mondkapjes verplicht en moet er voldoende afstand worden gehouden.

De vereniging van evangelische advocaten had een rechtszaak aangespannen omdat de eerder opgelegde verboden op kerkdiensten in strijd zouden zijn met het recht op godsdienstvrijheid en de scheiding van kerk en staat. Zeker in moeilijke tijden zoals nu is troost door religieuze activiteiten onontbeerlijk, zo vond de rechter.

Brazilië heeft zowel het één na hoogste aantal coronabesmettingen ter wereld als het één na hoogste dodental na de Verenigde Staten. Nergens anders vallen er nu dagelijks meer coronadoden dan in het Zuid-Amerikaanse land. Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn meer dan 330.000 Brazilianen aan het longvirus gestorven. Afgelopen woensdag registreerde het land nog een recordaantal van 3869 sterfgevallen binnen een etmaal.