Bosbrand veroorzaakt grote explosies in munitiedepot van Griekse luchtmacht

Het munitiedepot ligt bij een van de grootste luchtmachtbasissen van het Griekse leger, in de kustgemeente Nea Anchialos, in Centraal-Griekenland.

Net als onder meer de eilanden Rhodos en Corfu wordt de streek sinds woensdag geteisterd door felle bosbranden. Toen de vlammen het munitiedepot bereikten, ontstonden daar explosies die van kilometers ver hoorbaar waren. Gelukkig kon het depot tijdig worden ontruimd, zo melden Griekse regeringsbronnen, en zijn er geen meldingen van dodelijke slachtoffers. Het depot zelf is wel vernield en de schokgolven van de explosies waren zo hevig dat in de wijde omtrek ruiten zijn gesneuveld. Door glasscherven zijn er wel gewonden gevallen, melden Griekse media. Van de basis zelf zijn er vooralsnog geen meldingen van gewonden geweest.

Video: Bosbrand veroorzaakt grote explosie op Grieks militair terrein. Tekst gaat verder onder de video.

Het meeste personeel van de luchtmachtbasis is inmiddels geëvacueerd. Ook bewoners van twaalf dorpen in de buurt hebben de omgeving verlaten vanwege de branden. Gevechtsvliegtuigen van de luchtmacht, waaronder F-16’s, zijn naar andere bases gevlogen.

Branden afgezwakt

De bosbranden in Griekenland zijn zo'n twee weken na het ontstaan van de eerste branden afgezwakt, maar het gevaar is nog niet geweken. De brandweer probeert te voorkomen dat de branden in Centraal-Griekenland opnieuw oplaaien. Daarnaast is in meerdere regio's nog altijd sprake van een groot risico op branden.

Ⓒ ANP / SIPA Press France

De vuurzeeën werden de afgelopen weken aangewakkerd door hoge temperaturen en harde wind. Ze hebben vijf mensen het leven gekost en onder meer woningen, boerderijen en fabrieken in de as gelegd. Volgens premier Kyriakos Mitsotakis moet Griekenland meer doen tegen de gevolgen van klimaatverandering en betere maatregelen nemen tegen nieuwe branden.

Op het populaire vakantie-eiland Rhodos werden vorig weekend bijna 20.000 inwoners en toeristen geëvacueerd, wat volgens de regering de grootste brandevacuatie ooit was. Steeds meer evacués kunnen terug. Volgens Griekse media werd donderdag nog een deel van de getroffen gebieden op het eiland veilig verklaard en vrijgegeven.