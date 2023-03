Eerste foto van zonnestralen op Mars

„Zonsondergangen op Mars zijn humeurig”, zo schrijft de ruimtevaartorganisatie in een persbericht. „Maar toch is onze Curiosity er vorige maand in geslaagd om er eentje vast te leggen. Toen de zon op 2 februari achter de horizon neerdaalde, verlichtten de lichtstralen een wolkenbank. Het is de eerste keer dat deze zonnestralen – ook wel schemerstralen genoemd – zo duidelijk zichtbaar waren op Mars.”

Curiosity is al sinds 2012 actief op Mars en is sinds 2021 specifiek op zoek naar lichtende nachtwolken. „Terwijl de meeste Mars-wolken niet hoger dan 60 kilometer boven de grond zweven en uit waterijs bestaan, lijken de wolken op deze foto hoger te hangen, op een plek waar het bijzonder koud is. Het suggereert dat deze wolken gemaakt zijn van droogijs, de vaste vorm van CO₂.”

Ⓒ NASA/JPL-Caltech/MSSS

28 beelden samengevoegd tot een foto

Net als op aarde bieden wolken complexe, maar cruciale informatie om het weer te begrijpen, zo meldt de NASA nog. „Door te kijken waar en wanneer wolken zich vormen, kunnen wetenschappers meer te weten komen over de samenstelling en temperatuur van de atmosfeer van Mars en de wind erin.”

Wat we hier te zien krijgen, is eigenlijk niet één foto, maar 28 individuele beelden die werden samengevoegd tot één foto. Het beeld werd ook nog eens bewerkt om de stralen nog wat meer te accentueren, aldus de NASA.

Naast de zonnestralen kon de Curiosity op 27 januari ook nog een foto maken van een reeks kleurrijke wolken in de vorm van een veer. „Wanneer ze worden verlicht door zonlicht, kunnen bepaalde soorten wolken een regenboogachtige weergave creëren, een fenomeen dat irisatie genoemd wordt.”