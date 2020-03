Woede om Turkse bruiloft tijdens coronacrisis

Een groot bruiloftsfeest in zalencentrum Opera in Den Haag moest zondagavond worden afgebroken.

Den Haag - De VVD in Den Haag vindt het ’schandalig’ dat zalencentrum Opera aan de Fruitweg zondag niet de deuren heeft gesloten nadat de minister had bekendgemaakt dat alle horecazaken in ons land hun deuren om 18.00 uur moesten sluiten. „De volksgezondheid gaat voor”, zegt fractievoorzitter Frans de Graaf. In het zalencentrum werd een bruiloft gevierd op het moment dat het nieuws binnenkwam.