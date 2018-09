Groningen steekt Leiden naar de kroon als studentenstad

Wie in de Jozef Israëlsstraat naar binnen gluurt ziet keukens vol vieze vaat en nummerborden die op muren zijn geschroefd. De Schilderswijk, net ten westen van het centrum van Groningen, is een studentenwijk bij uitstek. Stickers van grote verenigingen als Vindicat en Albertus zijn op de ramen geplakt. Op de straathoek staat een uitgeleefde koelkast met open deur te wachten, mogelijk op de grofvuildienst.

Toch doen de studenten hun best om hun buren niet al te veel tot overlast te zijn. Er staan geen gestapelde kratten bier meer in raamkozijnen en waar fietsen vroeger rondslingerden op de stoep en tegen gevels, staan ze nu netjes in de rekken.

Nog een stapje verder: in de straat wordt jaarlijks door studenten en bewoners een straatfeest georganiseerd: StudentenBuren. „We zetten tenten neer en we houden een taartenbakwedstrijd. Het is de perfecte manier om in contact te blijven met de buurtbewoners. Je maakt met iedereen een praatje. Als er ergernissen zijn, kunnen die daar rustig worden besproken”, vertellen twee mannelijke bewoners van één van de typerende studentenhuizen in de Jozef Israëlsstraat. „We hebben best goed contact met de buren. Laatst hebben we bij één van hen, Henry, nog de wifi gemaakt.”

Studentenvereniging

Ze zijn lid van Vindicat, de vereniging die de afgelopen weken in het nieuws kwam door een reeks incidenten en zo onbedoeld de spotlights naar het Groningse studentenleven trok. Eerst dook een zogenoemde bangalijst op met daarin de bedprestaties en telefoonnummers van vrouwelijke corpsleden. Daarna bleek dat een feut de ontgroening moest bekopen met hersenoedeem, doordat iemand op zijn hoofd ging staan. En als klap op de vuurpijl schoot een lid met een luchtbuks op een huis van de vereniging. Vindicat-rector Stijn Derksen, vierdejaars, houdt zijn kaken stijf op elkaar over de gebeurtenissen. De deur blijft dicht bij het gebouw aan de Grote Markt. Via de intercom klinkt het kort: „Ook over het studentenleven in het algemeen in Groningen wil ik nu niets zeggen.”

Verantwoordelijk wethouder Roeland van der Schaaf glundert als het over Groningen als studentenstad gaat. „Die incidenten zijn onacceptabel en daar hebben we ook krachtig op gereageerd”, benadrukt hij. Het Openbaar Ministerie stelt een onafhankelijk onderzoek in naar de uit de hand gelopen ontgroening, ook al heeft het slachtoffer geen aangifte gedaan. En de geweldpleger is geen lid meer van Vindicat, schetst hij de gebeurtenissen van de laatste dagen. „Maar het zijn excessen. Het overgrote deel van de studenten gedraagt zich en maakt de stad zelfs veiliger. De studentenpopulatie zorgt voor sfeer en werkgelegenheid. De stad vaart er wel bij.”

Een ras-Groninger betoogt: „Afgelopen zomer was het ongezellig leeg in het centrum. De niet-mopperpotten onder ons moeten het toegeven: in die maanden missen we ze gewoon.”

Forse toename

Toch is het niet overal halleluja. Sommige bewoners zijn minder blij met de forse toename van het aantal studenten, veroorzaakt doordat er door de noordelijke onderwijsinstellingen flink reclame is gemaakt. Groningen staat hoog in de zogeheten Shanghai-ranking, de wereldwijde top 100 van universiteiten. Nog boven Leiden en Delft. Dat heeft behalve voor aanwas uit eigen land ook voor een toestroom van studerenden uit Duitsland, Engeland en Indonesië gezorgd. En die wordt niet kleiner nu de Nobelprijs Scheikunde deze week ook nog door een hoogleraar uit de Martinistad is gewonnen. Groningen had in 2009 bijna 49.000 studenten en nu is dat opgelopen tot 56.400. Studerenden maken op dit moment meer dan 18 procent van de bevolking uit. Daar kan alleen het qua bevolking fors kleinere Delft aan tippen. Gevolg: meer studentenhuizen en, eerlijk is eerlijk, ook meer drukte en overlast in de stad.

Een vrouw kreeg plots twintig studentes naast zich wonen. „Dat is een kippenhok, hoor”, zegt ze. „Volgens het bestemmingsplan mag het allemaal en natuurlijk, we wonen niet in een dorp... Maar de gemeente moet zich wel afvragen of het fair is.”

Een andere bewoner. „Voorheen wist je nog wie er woonde, maar het wisselt zo snel.”

Tot heftige confrontaties komt het echter niet. Studenten zijn niet te vergelijken met treitervloggers. Wel valt op dat in de straten met veel studentenhuizen bij de ’gewone’ bewoners posters achter de ramen hangen. Met ’Ramen open: koppen dicht’, dat soort teksten. Lawaai blijft een pijnpunt.

Wethouder Van der Schaaf erkent dat de explosieve groei van het studentenbestand niet alleen positieve kanten heeft. „Die aanwas had veel effect in de wijken. De samenstelling van de bevolking veranderde de afgelopen jaren, de balans is in een aantal wijken flink verstoord geraakt. Dat zorgde her en der voor meer overlast. Maar tegelijk blijkt uit cijfers van het Meldpunt Overlast dat studenten niet per se meer overlast veroorzaken dan andere bewoners. Studenten, maar dat doen andere jongeren ook, gaan na het thuis drinken nog op pad. Dan zitten ze soms zingend en lallend op de fiets.”

Vergunningen

De gemeente ging die overlast te lijf en werd strenger in de afgifte van nieuwe vergunningen om panden te gebruiken als studentenhuis. Dat aantal daalde van 400 per jaar naar nu nog hooguit tien tot vijftien.

Gemeente, de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool werken daarnaast ook nauw samen om de relatie tussen studenten en bewoners goed te houden. Er is een speciaal meldpunt, er worden bijeenkomsten georganiseerd waar bewoners en studenten elkaar ontmoeten en de politie heeft twee speciale studentcontactfunctionarissen in dienst.

„We spreken verenigingen ook aan op eventuele overlast. Er zijn veel huizen waar je lid moet zijn om er te kunnen wonen”, wijst Van der Schaaf op bijvoorbeeld de bijna 200 panden die in bezit zijn van Vindicat. „ In mei hebben we in de Schilderswijk een bijeenkomst gehouden met huisoudsten van Vindicat en buurtbewoners. Zowel studenten als bewoners moeten investeren om het contact beter te maken.”

Groningse José Heesink, een van de mensen achter het straatfeest StudentenBuren, is het daar hartgrondig mee eens. „Vannacht was er veel lawaai bij een huis. Ik heb tegenwoordig een app met een groepje mensen en studenten uit de buurt, dus ik stuurde een berichtje. Binnen een kwartier was het rustig”, vertelt ze. „Het lastige is dat er grote groepen studenten op één adres wonen. Individueel zijn het allemaal schatjes, maar als groep hebben ze iets te bewijzen. Tegenwoordig weten bewoners en studenten waar aangeklopt moet worden bij problemen. En antwoorden als ’dan ga je maar lekker ergens anders wonen’ hoor je niet meer.”

Architect Nol Molenaar woont middenin de Schilderswijk: „Er valt meestal wel te praten. Het is hier nog steeds vriendelijk en gezellig. Je ziet hier altijd mensen op straat, juist daarom ben ik in deze buurt gaan wonen.”

De studenten zelf willen de relatie met de Groningers ook graag goed houden. Een van de studiebollen: „Er is geen stad in Nederland waar je je zo student kan voelen als hier. Er zijn geen sluitingstijden in de kroegen: zolang de barman de omzet hoog genoeg vindt, blijft de tap open.” Een ander zegt: „Met de kerst gaan we altijd naar onze ouders. Dan worden al die studenten gemist. Ik ben hier nooit met de feestdagen geweest, maar de stad schijnt dan uitgestorven te zijn.”