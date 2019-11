Dode na zwaar ongeluk Lelystad

Bij het dodelijke ongeluk in Lelystad zijn meerdere voertuigen betrokken. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Ⓒ AS Media

LELYSTAD - Bij een verkeersongeluk op de Larserdreef in Lelystad is vrijdagavond een dode gevallen. Volgens de politie zijn er ook mensen gewonden geraakt. Het is nog niet duidelijk hoeveel.