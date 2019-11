Opa en kleinzoon (4) overleden bij ’tragisch ongeluk’ Lelystad

Een Toyota Aygo en een witte Range Rover met elk drie passagiers erin botsten rond 18.15 uur op de kruising van de Larserdreef met het Rijnland tegen elkaar op. De 67-jarige bestuurder van de Toyota en zijn 4-jarige kleinzoon zijn door de klap om het leven gekomen.

De Range Rover werd bestuurd door een 26-jarige man uit Lelystad. „Zowel hij als zijn twee passagiers, twee mannen uit Lelystad van 22 en 27 jaar oud, zijn ter controle naar een ziekenhuis vervoerd”, aldus de politie zaterdag, die spreekt van een ’tragisch ongeval’.

De bestuurder (26) is door de Flevolandse politie aangehouden en ’in het belang van het onderzoek’ vastgezet. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval met dood of letsel door schuld. Uit meerdere testen van agenten blijkt al wel dat hij niet onder invloed was van alcohol of drugs.

De politie zoekt getuigen van vóór en na het ongeluk. „Het opsporingsteam is in het bijzonder op zoek naar iedereen die een van de betrokken auto’s voor het ongeval heeft zien rijden in Lelystad of in de omgeving van die plaats.”

Helpende hand

Diverse hulpdiensten kwamen na het ongeluk ter plaatse. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen. Ter plaatse boden ook diverse omstanders direct hulp. „Ondanks de heftigheid van dit tragische ongeval, hebben zij veel waardevolle dingen kunnen doen. De politie spreekt daarvoor veel dank uit.”