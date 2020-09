Visser schrikt zich rot: lichaam aan de haak in plaats van vis

„Ik ging kijken en toen ik mijn hengel ophaalde, zag ik wat het was. Ik begon te schreeuwen. Andere mensen hebben de politie gebeld en die bevestigden dat het een lichaam was”, aldus de 24-jarige Luis Castoire tegen New York Daily News. „Het lichaam had sneakers... zwart-witte sneakers en ik zag haar. Volgens mij was het een man.”

In Central Park waren op dat moment veel kinderen aan het spelen. „Het is erg dat ze dit gezien hebben.”

Volgens de politie is het slachtoffer een man van in de 30. Zijn identiteit is nog niet bekend, evenals de doodsoorzaak. Het is het derde lichaam dat deze maand in New York is aangetroffen.