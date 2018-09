Stilist Saskia kent alle geheimen OG3NE

De vaste persoonlijke styliste van het drietal, Saskia van der Linden, is gelukkig meegereisd naar Kiev en is standby voor eventuele Songfestival styling stress. En ze is op alles voorbereid.

“De kleding is gemaakt van fragiele stoffen en volgeborduurd met zware Swarovski stenen, kralen, glitters en decoraties. De uitstraling op het podium is sensationeel maar de stof kan snel beschadigen. Na het eerste optreden zijn er al de nodige decoraties afgevallen. De boel opfrissen is ook lastig vanwege de vele decoraties op de kleding. Ik spray zodoende alleen met verfrissende spray aan de binnenkant.”

