LIVE | Nederland stuurt extra militairen naar Afghanistan

Nederlanders in Kabul smeken om actie: ’Vraag ons niet te wachten en te sterven’

Taliban pronken met Amerikaanse wapens: ’Zelfs Black Hawk-helikopters’

Nederland trekt tien miljoen euro uit voor noodsteun Afghanistan

13.35 - Nederland stuurt extra militairen naar Afghanistan

Nederland stuurt extra militairen naar de Afghaanse hoofdstad Kabul. Zij gaan daar voor extra beveiliging zorgen.

Dat meldt het ministerie van Defensie. In Kabul zijn nu al 62 Nederlandse militairen aanwezig, en daar komt een onbekend aantal bij. Zij gaan helpen bij de ’beveiliging van vliegtuigen, evacués en het consulair noodteam’ die de evacuaties vanaf het vliegveld mogelijk maken, laat het ministerie wete

13.22 - Opnieuw Nederlands vliegtuig vertrokken uit Kabul

Vanuit de Afghaanse hoofdstad Kabul is opnieuw een vliegtuig vertrokken met 82 passagiers, meldt het ministerie van Defensie op Twitter. Het gaat om een C-130, dat op weg is naar een land in de regio.

Defensie heeft een luchtbrug voor evacuatievluchten vanuit de Afghaanse hoofdstad Kabul. Mensen worden uit Afghanistan naar een veilig land in de regio gebracht en van daaruit gaan de evacués met een groter toestel naar Nederland. Volgens de planning gaat er enkele malen per dag een vlucht heen en weer naar een veilige luchthaven.

Ook is er in de nacht van zaterdag op zondag nog een C-17 vertrokken uit Kabul. Daarin zitten 86 mensen in die Nederland als eindbestemming hebben.

Demissionair minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken meldt op Twitter dat ze heeft overlegd met haar Britse collega Dominic Raab. Ze hebben gesproken over de „samenwerking van onze militairen in #Kabul en over belang van gezamenlijk aanpak van hulp, terrorismebestrijding en stabiliteit.” Ook Raab twitterde over dit gesprek en benadrukte het belang van gezamenlijk optreden.

12.40 - NAVO: zeker 20 doden tijdens evacuaties vliegveld Kabul

Zeker twintig Afghanen zijn in de afgelopen zeven dagen overleden in en om het vliegveld van Kabul, meldt de NAVO. Hoe de twintig personen allemaal om het leven kwamen, zegt NAVO niet. Eerder deze week werden al meerdere doden in het gedrang van de mensenmassa bij de luchthaven gemeld. Ook zouden enkele personen door kogels zijn getroffen.

Eerder op de dag meldde het Britse ministerie van Defensie zeven doden in het gedrang rond de luchthaven. Zowel bij de mededeling van NAVO als van het Verenigd Koninkrijk is het niet duidelijk waar de cijfers precies op gebaseerd zijn. NAVO voegt toe dat buitenlandse militairen uit de buurt blijven van de gebieden rondom het vliegveld, om botsingen met Talibanstrijders te voorkomen.

De wanhopige mensenmassa buiten het vliegveld lijkt groter te worden nu de deadline nadert die de Amerikaanse regering zichzelf heeft gegeven voor het afronden van de missie, 31 augustus. Afghanen zien het als hun laatste kans om het Taliban-regime te ontvluchten. Door de menigte wordt het steeds lastiger om het vliegveld te bereiken. Amerikaanse president Joe Biden had afgelopen week al gezegd dat de operatie mogelijk na 31 augustus wordt verlengd, afhangende van hoeveel mensen nog geëvacueerd moeten worden.

10.24 - Brits ministerie meldt zeven doden in gedrang vliegveld Kabul

Zeven Afghanen zijn in het gedrang rond de luchthaven van Kabul omgekomen sinds de machtsovername door de Taliban een week geleden, volgens het Britse ministerie van Defensie. Tienduizenden mensen proberen al een week via de luchthaven te vluchten voor de nieuwe machthebbers. Afgelopen week zijn meerdere doden in het gedrang gemeld. De Taliban bijvoorbeeld spraken van zeker twaalf doden. Er zijn ook enkele mensen door kogels geraakt.

Het is niet duidelijk waar het Britse ministerie zich op baseert. De mensenmassa bevindt zich voor een groot deel buiten het gebied waar buitenlandse militairen, voornamelijk Amerikaanse, actief zijn om de evacuaties mogelijk te maken. De menigte lijkt groter te worden door de naderende deadline die de Amerikaanse regering zich heeft gesteld voor het afronden van de operatie, 31 augustus. Wanhopige Afghanen zien het als hun laatste kans om weg te komen. Het wordt steeds moeilijker in de buurt van het vliegveld te komen door de menigte die er voor de toegang staat.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft echter afgelopen week gezegd dat troepen van de VS op de luchthaven blijven als er na 31 augustus nog Amerikanen in Afghanistan zijn. De evacuatie van buitenlanders en Afghanen die banden hebben met buitenlandse instellingen, is afhankelijk van de Amerikaanse aanwezigheid.