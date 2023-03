CNV overweegt afblazen staking streekvervoer op verkiezingsdag

Er zijn onder meer zorgen dat door de staking mensen met een beperking moeilijker naar de stembus kunnen gaan. Er zijn petities gestart met oproepen om niet te staken op de verkiezingsdag voor de Provinciale Staten en de waterschappen.

Er wordt al langere tijd gestaakt in het streekvervoer om de eisen voor betere arbeidsvoorwaarden kracht bij te zetten, maar de gesprekken tussen de bonden en werkgevers zitten muurvast. Woensdag riep staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) nog op tot een einde van de stakingen „in het belang van de reiziger.” Volgens Heijnen moeten de partijen weer met elkaar om de tafel.

Werkdruk

Volgens Chikhi draait het conflict niet hoofdzakelijk om hoger loon. „Daar moeten we uit kunnen komen, als de werkgevers nog een stap gaan zetten. Maar wat we vooral willen, en waar de werkgevers tot nu toe voor wegduiken, zijn harde afspraken over het aanpakken van de torenhoge werkdruk. Dat is al jaren een probleem, waardoor veel chauffeurs het plezier in hun werk kwijtraken en steeds vaker ziek uitvallen. Dat moet ook de politiek zich realiseren, die uiteindelijk verantwoordelijk is voor deze gevolgen van de marktwerking in het openbaar vervoer.”

Bekijk ook: Minder treinen Arriva in noorden door staking

Op donderdag is er een staking van treinpersoneel van Arriva in het noorden van het land. Daardoor rijden er minder treinen. Door de staking rijden ook de treinen van Keolis niet tussen Zwolle en Enschede en tussen Zwolle en Kampen. „Ook vandaag hadden we weer heel veel stakers op de been. De boodschap aan de werkgevers is duidelijk. We gaan door totdat we er vertrouwen in hebben dat een goede cao mogelijk is”, aldus Chikhi.