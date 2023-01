Zware bevalling: vrouw (27) zet baby op de wereld van 7,3 kilo

Dat melden lokale media. Het jongetje, genaamd Angerson Santos, werd woensdag 18 januari via een keizersnede ter wereld gebracht.

Moeder Cleidiane Santos dos Santos was veertig weken zwanger en in het ziekenhuis voor een routinecontrole. De artsen oordeelden toen dat de baby te groot was en er daarom niet langer gewacht kon worden.

Amper 24 uur later werd Angerson geboren met een gewicht van 7,3 kilogram en een lengte van 59 centimeter. „Deze verrassing had ik niet verwacht”, aldus de moeder tegenover de lokale zenders. „Ik dacht dat hij ongeveer vier kilo zou zijn, maar het bleek zeven.”

Geen record

De zwaarlijvige Angerson heeft overigens geen record verbroken in Brazilië. In 2005 woog Ademilton dos Santos maar liefst 7,6 kilogram bij zijn geboorte. Het wereldrecord staat al meer dan zestig jaar op naam van een Italiaanse baby die 10,2 kilogram aantikte toen hij in 1955 het levenslicht zag.