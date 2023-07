400 euro energietoeslag voor uitwonende student mét aanvullende beurs

Dat is minder dan ’gewone’ huishoudens met een laag inkomen kunnen krijgen. Zij ontvingen via de gemeente zowel in 2022 als in 2023 een bedrag van 1300 euro, als tegemoetkoming voor de hoge energierekening. Studenten, die vaak ook een laag inkomen hebben, vielen tot nu toe bij die regeling buiten de boot.

Minister Schouten (Armoedebeleid) moest alsnog wat regelen voor deze groep, nadat de rechter in meerdere zaken studenten gelijk gaf die ook de energietoeslag willen ontvangen. De oplossing is dat nu iedere student die komend schooljaar een uitwonende én aanvullende (voor studenten met ouders met een lager inkomen) beurs eenmalig 400 euro krijgt via DUO, de dienst die ook de studiebeurs uitbetaalt.

Wie komend jaar geen recht heeft op een studiebeurs, maar wel kan lenen, valt met deze regeling alsnog buiten de boot. Dat gaat om studenten die langer over hun studie doen dan ervoor staat en dus geen beurs meer krijgen. DUO weet van hen niet of ze nog thuis wonen of op zichzelf. Schouten gaat kijken of er alsnog een manier gevonden kan worden om ook deze studenten te bereiken.