Crisisbijeenkomst tbs-kliniek Drenthe druk bezocht

Personeel maandagmorgen voor de tbs-kliniek Hoeve Boschoord. Ze eisen een lagere werkdruk. Ⓒ Aldo Allessie

BOSCHOORD - Zo’n vijftig medewerkers van tbs-kliniek Hoeve Boschoord in Drenthe zijn maandagochtend bijeengekomen. Ze voerden daar spoedoverleg met het bestuur over de situatie op de instelling. In een ’brandbrief’ van donderdag 12 september staat dat er sprake is van een enorme onderbezetting en een ’ongelooflijk onveilige situatie’.