Sarkozy krijgt enkelband na verlies hoger beroep corruptiezaak

Het is dezelfde straf die Sarkozy twee jaar geleden al kreeg, toen hij de eerste Franse oud-president in de moderne geschiedenis werd die tot een celstraf is veroordeeld wegens corruptie. Hij zou in een afgeluisterd telefoongesprek hebben geprobeerd een rechter om te kopen en schuldig zijn aan machtsmisbruik tijdens zijn presidentschap.

Sarkozy ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. Zijn advocaat noemt de uitspraak "uniek en oneerlijk". Hij zegt dat de oud-president onschuldig is en dat hij daarom nogmaals in hoger beroep zal gaan bij het hooggerechtshof.

De rechter oordeelde ook dat Sarkozy drie jaar geen publieke ambten mag vervullen.

De 68-jarige Sarkozy was president van 2007 tot 2012. Hij is verwikkeld in meerdere zaken en werd in 2021 ook schuldig bevonden aan illegale financieringspraktijken tijdens zijn verkiezingscampagne in 2012. Ook in die zaak kreeg hij een jaar celstraf die hij thuis mag uitzitten, maar ook in die zaak is Sarkozy in hoger beroep gegaan.