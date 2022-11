OORLOG IN OEKRAÏNE Dag 255 van de invasie LIVE | ’Zware artilleriegevechten door heel Oekraïne: honderden Russen en Oekraïners gedood’

Kopieer naar clipboard

Ⓒ REUTERS

De invasie in Oekraïne duurt inmiddels meer dan acht maanden. In het zuiden en het oosten van Oekraïne wordt zaterdag opnieuw zwaar gevochten. Daarnaast heeft de Oekraïense president Zelenski via Telegram nog maar eens herhaald dat er wat hem betreft maar één weg naar vrede is. Lees hier het laatste nieuws uit Oekraïne.