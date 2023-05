Schutter schiet acht mensen dood in winkelcentrum Texas

Kopieer naar clipboard

Een agent bij het winkelcentrum, vlak na de schietpartij Ⓒ ANP / Associated Press

ALLEN - Bij een schietpartij in een winkelcentrum in het Amerikaanse Texas zijn zaterdag negen doden gevallen. Een van hen is de schutter, die dood werd geschoten door de politie. Er zijn zeven gewonden, drie van hen verkeren in kritieke toestand.