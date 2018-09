7 mooie Zeeuwse fietsroutes

*Vliedbergenroute (Walcheren) 15 of 38 km.

Een fietsroute langs de hoogtepunten in het landschap van Walcheren: vliedbergen. Dit zijn heuvels die gebruikte werden bij overstromingen of als verdedigingswerken. Het waren herders die in de 11e eeuw deze heuveltjes opwierpen. Dat was, het begin van de vliedbergen. In de 12e en 13e eeuw werden de heuveltjes opgehoogd tot ruim 10 meter.

*Op Smokkelpad (Zeeuws Vlaanderen)

Een stevige fietstocht op het snijvlak van België en Nederland, door weidse, nieuwe polders. Dwaal langs verstilde akkertjes aan de Belgische kant van de grens. Dit gebied was berucht om haar smokkelaars.

Alles over fietsen: Nationalefietstest.nl

*Kreeftenroute (Schouwen-Duiveland) 33 km.

Deze fietsroute leidt je door de historie en ambachtelijke visserij van Schouwen-Duiveland. Niet te missen in Zierikzee is de haven, die tot diep in het stadshart doorloopt. Tegenwoordig is het een museumhaven en thuisbasis voor jachten. In Zierikzee adem je de historie van de stad. Even daarbuiten heb je prachtig zicht over de Oosterschelde, waar de Oosterscheldekreeft leeft. Sinds de 19e eeuw.

*Zilte route langs mosselen en oesters (Zuid Beveland) 50 km.

Deze fietsroute leert je veel over de mossel- en oestercultuur rondom Yerseke. Oesters worden in Yerseke bijna het hele jaar door verhandeld. De voorraad ligt opgeslagen in de oesterputten die van rond 1870 dateren. Ze maken deel uit van het Zeeuwse cultureel erfgoed. Je fietst grotendeels langs het grootste Nationaal Park van Nederland: de Oosterschelde.

*Rond het Veerse Meer 60 km.

In 1961 werd het Veerse Meer afgesloten. Het was de eerste stap in een lange reeks van een maatregelen tegen de aanvallen van de zee. Nu is het Veerse Meer helemaal voor watersporters, wandelaars en fietsers. Deze fietsroute rondt het Veerse Meer. ‘s Zomers kunnen fietsers de twee toeristische veerdiensten gebruiken. Fiets een rondje met een pontje tussen Veere en Kamperland en tussen Kortgene en Wolphaartsdijk. Route verkrijgbaar bij de VVV-Inspiratiepunten in Zeeland en in de webshop.

*Lekker Zoet 32 km.

Een fietstocht door de Zak van Zuid-Beveland. Start bij voorkeur in Nisse, een idyllische dorpje temidden van bloemdijken en fruitbomen. Ook veel Nederlandse zwarte bessen komt uit dit 'zoete gebied'. Rood fruit, zwarte bes-producten en appels en peren zijn er te koop en te proeven. Met name in de lente, als de bloesem in bloei is, is het hier heerlijk fietsen.

*Een moment voor Tholen 76 km

Fietsroute langs waardevolle erven op Tholen en Sint Philipsland. Het eiland Tholen ontstond na een eeuwenlange strijd tegen het water. Vijf polders werden samengevoegd tot één eiland. Tholen is lang een eiland gebleven. Pas in 1928 is de eerste verbinding met het vasteland gemaakt. Het eiland is bekend om de bloemzaadteelt, voornamelijk te vinden op het westelijk deel van het eiland. Buitendijkse slikken en schorren zijn pleisterplaatsen voor veel verschillende vogelsoorten.

Informatie fietsroutes: www.routes.vvvzeeland.nl en www.vvvzeeland.nl. Fietskaarten te koop via www.zeelandshop.com en verkrijgbaar bij de VVV-Inspiratiepunten in Zeeland.