Cybercrimineel maakte geldige QR-code Adolf Hitler

Het zou niet gaan om Nederlandse 'sleutels'. Het ministerie wil niet bevestigen of het gaat om Poolse en Franse codes, zoals RTL Nieuws meldt. QR-codes uit andere landen kunnen ook in Nederland worden gebruikt om toegang te krijgen tot restaurants, cafés, bioscopen, theaters en voetbalstadions. Daarnaast gaat het ministerie niet in op de melding van RTL Nieuws dat er een QR-code is aangemaakt op naam van Adolf Hitler. Het departement weet niet hoeveel valse QR-codes zijn gecreëerd.

Het ministerie onderzoekt wat er gedaan kan worden om gebruik van de valse QR-codes te voorkomen. Een mogelijkheid is om de uitgelekte sleutels te blokkeren, maar dan worden ook alle echte QR-codes geblokkeerd.