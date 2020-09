Denemarken wil nieuwe wet: toestemming nodig voor seks

Het Deense persbureau Ritzau schrijft dat toestemming kan worden uitgedrukt door middel van woorden of acties zoals kussen, aanrakingen of geluiden. „We moeten het maatschappelijke begrip van verkrachting veranderen, en een nieuwe op toestemming gebaseerde bepaling is een mijlpaal in deze inspanning”, aldus minister van Justitie Nick Hækkerup in de verklaring.

Het wetsvoorstel wordt in oktober bij het parlement ingediend.

Het aantal veroordelingen wegens verkrachting in Zweden is in twee jaar tijd met 75 procent toegenomen, zo bleek uit cijfers die twee maanden geleden naar buiten zijn gebracht. De stijging volgt op een wetswijziging in juni 2018, toen het land de wettelijke definitie van verkrachting veranderde in seks zonder toestemming.