'Kankerdodende pil' die tumoren lijkt te 'vernietigen' klaar voor test op mensen

„Onze kankerdodende pil is als een sneeuwstorm die een belangrijk luchtvaartknooppunt sluit en alle in- en uitgaande vluchten stopzet van vliegtuigen die kankercellen vervoeren”, zegt professor Linda Malkas, die het nieuwe medicijn de afgelopen decennia heeft ontwikkeld. De pil richt zich op een specifiek eiwit, PCNA.

Hoewel de eerste resultaten veelbelovend zijn, heeft het onderzoek tot nu toe alleen aangetoond dat AOH1996 de tumorgroei in cel- en diermodellen kan onderdrukken. De eerste fase van een klinische proef bij mensen is nu aan de gang.

De pil is effectief gebleken bij de behandeling van cellen afkomstig van borst-, prostaat-, hersen-, eierstok-, baarmoederhals-, huid- en longkanker. PCNA werd eerder bestempeld als „niet beïnvloedbaar met medicijnen”.

Als kanker in een orgaan of weefsel ontstaat, groeit er een kwaadaardige tumor van een klomp cellen. Dit heet een solide of vaste tumor.