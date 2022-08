Deel schietstoel F-35 vervangen

Eind juli besloot het Amerikaanse leger om de F-35-vloot tijdelijk aan de grond te houden vanwege een probleem met de schietstoel. Er bleek iets mis te zijn met sommige explosiepatronen die de stoel in noodgevallen uit de cockpit schieten. Daarop besloot de Koninklijke Luchtmacht om ook alle Nederlandse toestellen met spoed te inspecteren.

Bij één Nederlandse straaljager – die in Amerika is gestationeerd vanwege de opleiding van Nederlandse gevechtsvliegers – is uit voorzorg een explosiepatroon vervangen. Dat meldt staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie) aan de Tweede Kamer. Het gaat om een onderdeel van de zogenoemde ejection seat initiatior cartridges.

Volgens de Amerikaanse schietstoelfabrikant Martin Baker is de kans heel klein dat de schietstoel niet zou werken. Toch is het zekere voor het onzekere genomen en worden alle F-35’s gecontroleerd. Nederland heeft in Amerika acht opleidingstoestellen staan: bij één ervan is het explosiepatroon voor de zekerheid vernieuwd.

Van de twintig F-35’s die in Nederland zijn, heeft de luchtmacht er inmiddels zes met spoed geïnspecteerd. Die zijn allemaal in orde, aldus Van der Maat. De overige veertien gevechtsvliegtuigen worden binnen drie maanden gecontroleerd.

Wereldwijd zijn inmiddels meer dan duizend F-35’s met de Martin Baker-schietstoelen onderzocht. Bij geen enkel toestel zou het explosiepatroon ondeugdelijk zijn, wel is het onderdeel bij een klein aantal vliegtuigen uit voorzorg vervangen. Dat geldt dus ook voor het Nederlandse oefentoestel dat op de Luke Air Force Base in het Amerikaanse Phoenix staat.