Nederlanders mogen zonder test of vaccinatiebewijs naar Duitsland

Friesland, Groningen en Zeeland werden eerder al op ’groen’ gezet door de Duitse overheid. Die provincies zijn erg populair bij Duitse toeristen. Nu Nederland niet meer als risicogebied geldt, mogen Duitsers ook weer ons land binnen, zonder dat ze bij thuiskomst een negatieve coronatest moeten hebben of in quarantaine moeten. Duitsland gold al langere tijd niet meer als risicogebied voor Nederland.

Voor zondag waren de regels redelijk streng en moest er van tevoren een test worden afgenomen, met negatief resultaat, een vaccinatiebewijs zijn of een bewijs van genezing na een recente corona-infectie. Dat moest worden aangegeven via een digitale aanmelding. Als dat niet gebeurd was, was er een verplichte quarantaine van vijf dagen met een test op de vijfde dag of tien dagen, zonder test.