Julian Assange eindelijk voor rechter

Buiten het gerechtsgebouw werd door een handvol demonstranten geprotesteeerd tegen een mogelijke uitlevering van Assange aan de VS. Ⓒ REUTERS

LONDEN - Wikileaks oprichter Julian Assange staat eindelijk voor een Britse rechter. Bijna acht jaar nadat hij in 2012 zou worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten begint het proces over deze uitlevering in Londen. Buiten de rechtbank in Woolworth, Zuid-Oost Londen, wordt verwoed gedemonstreerd tegen de mogelijk uitlevering.