Mattis: Assad heeft nog chemische wapens

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken James Mattis (links) schudt de hand van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Ⓒ AP

TEL AVIV - De Verenigde Staten zijn ervan overtuigd dat de Syrische regering nog steeds de beschikking heeft over chemische wapens. De Amerikaanse minister van Defensie James Mattis herhaalde dat vrijdag in Tel Aviv, waar hij een ontmoeting had met zijn Israëlische collega Avigdor Lieberman.