Steun voor vertrek Feyenoorddirectie brokkelt af

Raadspartijen die eerder op de dag nog lieten weten dat ze morgenavond in de raad een motie van D66 zouden omarmen, houden inmiddels een slag om de arm nu het nieuws rond de motie voor veel ophef zorgt in en rond Rotterdam.

De raad krijgt morgen de vraag voorgelegd in te stemmen met de plannen voor een nieuw stadion. Het gaat om de gemeentelijke steun van 135 miljoen voor het nieuwe onderkomen aan de Maas, met plek voor 65.000 fans.

Indiener Jos Verveen (D66) is stellig. ,,De huidige directie moet weg als er een nieuwe Kuip komt. Al jaren wordt vanuit de raad en ook de politie aangedrongen op een betere relatie met de supporters. Maar daar is al vijf jaar lang niets mee gedaan. Het bestuur heeft goede dingen gedaan op andere vlakken, maar de relatie met supporters is slecht. Op dit onderdeel hebben ze gefaald.’’

Het wordt een harde voorwaarde voor het akkoord voor het nieuwe stadion, zegt Verveen. Technisch directeur Martin van Geel en commercieel directeur Mark Koevermans worden buiten beschouwing gelaten. Maar algemeen directeur Eric Gudde en Jan van Merwijk, directeur Stadion Feijenoord en veiligheidszaken worden wel op de korrel genomen, ook al worden in de motietekst niet met naam genoemd.

De gemeente heeft als een van de voorwaarden voor de financiële steun als eis neergelegd dat ze ‘als aandeelhouder de bestuurders en toezichthouders van de onderneming actief wenst te kunnen aanspreken op hun verantwoordelijkheden’.

Als aandeelhouder wil Rotterdam voor de Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) in de nieuwe statuten op laten nemen dat ze de bevoegdheid tot benoeming, schorsing en ontslag van RvC en bestuur krijgt. Met doorwerking daarvan bij de moedervennootschap naar de dochtervennootschappen.