Amerikaanse ouders en overheden worstelen met vaccinatie tieners

Het vraagstuk zorgt niet alleen voor verdeeldheid in de politiek, maar ook binnen gezinnen. Uit een recente peiling kwam naar voren dat slechts drie op de tien ouders van tieners vanaf 12 jaar het prima vinden als hun kinderen zich meteen laten inenten. Veel andere mensen nemen een afwachtende houding aan, bijvoorbeeld omdat ze meer informatie willen over mogelijke langetermijneffecten. Daar zijn hun kinderen soms niet blij mee en ook onderling zijn ouders het niet altijd eens.

De VS hebben het coronavaccin van Pfizer/BioNTech goedgekeurd voor jongeren vanaf 12 jaar. Of ouders het laatste woord hebben over het inenten van hun minderjarige kinderen, kan afhangen van waar ze wonen. Politici in New Jersey en New York hebben wetgeving in de maak die jongeren vanaf 14 jaar zelf laat beslissen of ze zich laten vaccineren. In Minnesota wordt geprobeerd die leeftijdsgrens voor sommige kinderen op 12 jaar te krijgen. Dat is voor overheden in sommige andere delen van het land een schrikbeeld.

Zo heeft Linn County in Oregon klinieken juist opdracht gegeven minderjarigen alleen te vaccineren tegen het coronavirus als ze toestemming hebben van hun ouders. Tieners mogen in die staat normaliter vanaf hun 15e zelf beslissen of ze een vaccin willen. De autoriteiten maken echter een uitzondering voor de coronavaccins. In staten als Tennessee en Alabama willen politici voorkomen dat openbare scholen straks gaan eisen dat leerlingen gevaccineerd zijn.

Sociale media

Tieners vertellen de krant dat ze een vaccin willen om oudere familieleden te beschermen of omdat ze hun sociale leven willen hervatten. Een 15-jarig meisje uit Palm Beach County zei dat haar vrienden vaak triomfantelijk op sociale media melden dat zij wel een prik hebben gehaald.

„Vijf van mijn vrienden geven een feest en nodigden me uit, maar vervolgens vroegen ze of ik gevaccineerd was”, vertelde de tiener. „En daardoor kan ik niet gaan. Dat doet pijn.”

Bijwerkingen

Tegelijkertijd hebben wetenschappers zorgen om de onduidelijkheid rond bijwerkingen van vaccinatie. Recentelijk heeft het Amerikaanse CDC nog aangegeven dat myocarditis, een ontsteking van de hartspier, een vermoedelijke bijwerking is van de mRNA-vaccins. Dat wordt vooral bij jongemannen gerapporteerd. Hoe jonger, hoe vaker het voorkomt. De instantie stelt dat de voordelen in alle leeftijdsgroepen nog steeds opwegen tegen de nadelen, maar dat komt deels ook omdat ’er in de nabije toekomst geen alternatieve vaccins zijn’ anders dan de mRNA-versies. Het agentschap wijst erop dat nog veel onduidelijk is.